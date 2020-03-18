Эту теорию уже подтверждают китайские адвокаты.

Ведущий адвокат по разводам баронесса Фиона Шеклтон (среди ее клиентов были сэр Пол Маккартни, Принц Уэльский, Мадонна и Лиам Галлахер) сделала неутешительный прогноз на фоне пандемии коронавируса.

По словам специалиста, из-за вынужденного карантина тысячи пар по всему миру оказались запертыми один на один в своих домах от нескольких недель до нескольких месяцев. Такая самоизоляция является большим стрессом даже для тех супругов, которые находятся в стабильно хороших отношениях. Но для молодоженов, пар с маленькими детьми и тех, у кого есть проблемы, это может быть фатально.

По словам Шеклтон, во время недавней международной онлайн-конференции абсолютно все ее коллеги согласились с прогнозом, что в ближайшее время (после окончания карантина) во всем мире произойдет небывалый всплеск разводов, пишет Mirror.

Это уже стало реальностью в Китае. Менеджер по регистрации браков в Дачжоу (провинция Сычуань на юго-западе Китая) по имени Лу Шицзюнь рассказал журналистам, что с 24 февраля только в их городе уже развелось более 300 пар. В некоторых бюро очередь на развод оформлена до 18 марта.

В Сиане также наблюдается беспрецедентный рост числа разводов. Там за один день в районный офис поступает до 14 заявлений, что превышает верхнюю границу, установленную местным советом.

По словам Шеклтон, обычно число разводов увеличивается после продолжительных совместных каникул, например, летних или рождественских.

Однако в случае длительного отпуска супруги все-таки могут отвлечься друг от друга (например, во время занятий спортом, встречи с друзьями и родственниками).

А вот остаться в квартире один на один на несколько недель без возможности уединиться или сменить обстановку — совсем другое дело. Какое количество разводов последует после затяжного карантина по всему миру, пока даже сложно представить.