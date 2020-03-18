Власти Беларуси проявили особое внимание к находящимся на территории синеокой иностранным гражданам и разрешили им подольше оставаться в отдельно взятой стране в центре Европы, которая не закрыла свои границы, не объявила карантин или не ввела комендантский час.

«В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода», — говорится в сообщении МВД Беларуси.

Для того, что получить возможность пересидеть коронавирусные времена в Беларуси иностранному гражданину необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации) или в Национальном аэропорту «Минск».