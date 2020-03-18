Американская компания Apple представила новые планшеты iPad, а также ноутбук MacBook Air. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сайт Apple.

Новый iPad Pro получил тройную камеру с LiDAR-сенсором, который способен измерять расстояние до объекта. Датчик работает на расстоянии до 5 метров. Планшет оборудован процессором A12Z Bionic и пятью микрофонами.

Вместе с новым iPad Pro для заказа доступна клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и трекпадом. iPad Pro на 11 дюймов продаются от 799 долларов (для него клавиатура с трекпадом обойдется в 299 долларов), Pad Pro на 12,9 дюймов — от 949 долларов (клавиатура с трекпадом – 349 долларов).

Новый MacBook Air получил процессоры Intel Core 10-го поколения. Компания отмечает рост производительности встроенной графики Intel Iris Plus. Также ноутбуки избавились от клавиатуры с механизмом «бабочка». Стоимость стартовой модели снизили до 999 долларов.