Национальный банк Беларуси сообщил, что с 23 марта в обращение будут введены банкноты номиналом 20 и 50 рублей 2020 года выпуска. Старые банкноты соответствующего номинала 2009 года выпуска «остаются законным платежным средством Республики Беларусь».

Соответствующее решение было принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2020 года № 74.

Сообщается, что в купюрах нового образца будет усилен защитный комплекс благодаря дополнительному водяному знаку, более широкой защитной нити, а на купюрах номиналом 50 рублей – изображению с цветопеременным эффектом.

Также некоторые изменения претерпел дизайн купюр. Так, надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на банкноте номиналом 50 рублей заменена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ»; указан 2020 год в качестве года выпуска в обращение; исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи; обновлен внешний вид изображенных архитектурных сооружений на лицевых сторонах купюр и добавлены подписи к ним.

Более подробную информацию и внешний вид купюр можно будет изучить 23 марта 2020 года на сайте Нацбанка в разделе «Банкноты и монеты».