Власти России заявили о готовности строить инфекционные больницы по всей стране

Правительство России готово в случае необходимости развернуть строительство по всей стране модульных инфекционных центров, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснулллин, сообщает РБК.

«Мы действительно такой вариант рассматривали сегодня», — сказал Хуснуллин после завершения совещания президента Владимира Путина с членами правительства, отвечая на вопрос о возможности повторения в России опыта Китая, где медицинские центры, предназначенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 возводились за несколько дней.

Вице-премьер сослался также на опыт российской столицы, где недавно начали строительство из быстровозводимых конструкций инфекционной больницы, куда помещают на карантин тех, у кого подозревают коронавирус.

За последние сутки в России зарегистрирован 21 новый случай заражения COVID-19, общее число заражений выросло до 114.