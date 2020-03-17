В Кремле считают несправедливой критику президента Беларуси Александра Лукашенко в отношении принимаемых Россией мер по борьбе с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы конечно считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой», — сказал он журналистам.

«В целом же, могу еще раз повторить, что на уровне главы правительства, через его визави с белорусской стороны наши белорусские союзники, партнеры и друзья были информированы заранее о том, что такие меры будут приниматься, и поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее», — заметил Песков.

Как сообщалось, учитывая распространение вируса, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, возглавивший координационный совет по борьбе с заболеванием, в минувший понедельник распорядился о закрытии границы с Беларусью.

Это решение вызвало резкую критику со стороны Лукашенко.