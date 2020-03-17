В возрасте 84 лет скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина, сообщает РИА Новости.

По данным издания, месяц назад Гагариной сделали операцию по удалению тромба.

Валентина Гагарина (урожденная Горячева) родилась в Оренбурге 15 декабря 1935 года. В 1957 году вышла за Юрия Гагарина.

У них родились две дочери — Елена и Галина.

После гибели мужа в 1968 году Валентина Гагарина работала лаборантом-биохимиком в лаборатории ЦУПа в Звездном городке.

Она редко принимала участие в мероприятиях памяти первого космонавта, но опубликовала книгу воспоминаний «108 минут и вся жизнь».