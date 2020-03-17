Страновой офис Всемирной организации здравоохранения отметил подход белорусской системы здравоохранения к решению проблемы, связанной с распространением COVID-19. Именно их несоблюдением Россия обосновала закрытие границы с нашей страной.

Заявление Странового офиса ВОЗ в отношении COVID-19.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайно озабочена угрожающим и быстрым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и сопутствующим этому негативным социально-экономическим воздействием на общества и страны.

ВОЗ всецело поддерживает усилия стран, основанные на научно обоснованном подходе, по сдерживанию передачи и предотвращению распространения инфекции.

В этой связи, мы выражаем нашу поддержку и солидарность в отношении мер предпринимаемых в Беларуси в настоящее время для борьбы с COVID-19. Мы высоко ценим своевременный и обоснованный подход системы здравоохранения Беларуси к этой чрезвычайной ситуации. Значительные усилия и ресурсы системы здравоохранения были направлены на раннее выявление случаев заражения COVID-19 с использованием лабораторной диагностики, изоляцию, оказание помощи пациентам и отслеживание контактов. Это ключевые меры, рекомендуемые ВОЗ, для того, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Мы также с благодарностью отмечаем открытость Беларуси в обмене информацией по COVID-19 и своевременное предоставление отчетности ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), что очень важно для координации усилий всех стран в глобальном масштабе.

Мы с удовлетворением отмечаем регулярное предоставление Министерством здравоохранения Беларуси информации о развитии ситуации, рекомендуемых мерах защиты и предпринимаемых мерах населению страны. Своевременное информирование и вовлечение населения в противодействие распространению COVID-19 является важным фактором в решении этой непростой проблемы.

На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться, поэтому ВОЗ призывает все страны подготовить кадровые ресурсы и службы здравоохранения к возможному дальнейшему росту и распространению COVID-19. Страны должны быть готовы к реагированию на различные варианты развития ситуации, принимая во внимание, что универсального подхода не существует. Все страны должны оценивать уровень риска, с которыми они сталкиваются, введенные ими меры и приемлемость этих мер для общества, а также оперативно проводить необходимые мероприятия в адекватном масштабе с целью прекращения или снижения темпов передачи COVID-19 при сведении к минимуму экономических, общественных и социальных последствий.

ВОЗ считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных сиутации в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой и может отвлекать ресурсы от других мероприятий. Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран.

Введение значительных ограничений на международные перевозки может быть оправдано в начале вспышки, поскольку может дать странам необходимое время для оперативного принятия эффективных мер по обеспечению готовности. Такие ограничения должны вводиться только на основании тщательной оценки риска, быть соразмерными риску для здоровья населения, действовать непродолжительное время и регулярно пересматриваться по мере развития ситуации.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире составляет более 167 тысяч человек, носители и заболевшие обнаружены в 151 стране, в Беларуси, по данным на понедельник, COVID-19 был обнаружен у 36 человек.