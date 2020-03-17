Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Беларуси и мире

Положительный образ общественного транспорта складывается не только из состояния подвижного состава и регулярности движения, но и из привлекательных цен на билеты.

Аналитики Picodi решили изучить стоимость билетов на общественный транспорт в крупных городах мира и сопоставили её со средней зарплатой в стране.

Для исследования они взяли стоимость проездных билетов на месяц, которые позволяют пользоваться общественным транспортом города без ограничений. После перевода цен в доллары выяснилось, что самая высокая стоимость проезда в Лондоне (258,70 $), Дублине (212,91 $) и Нью-Йорке (127 $).

Но если сопоставить эти показатели со средней зарплатой, то крупнейший город США окажется на куда более привлекательной позиции рейтинга: 33 место из 39 попавших в исследование городов. Получается, что среднестатистический житель Нью-Йорка приобретает месячный проездной на метро и автобус всего за 2,4% своей зарплаты (после уплаты налогов).

Жителям Минска повезло меньше — при средней зарплате в 1035 рублей (согласно данным портала Numbeo по состоянию на февраль 2020 г.) им приходится тратить более 5% заработанных денег на проезд в общественном транспорте. В аналогичном положении находятся жители Риги (6,1%) и Торонто (4,4%).

Столица Беларуси расположилась на шестом месте международного рейтинга. Самые выгодные цены на проезд — в Цюрихе и Праге. Жителям этих городов проездной обойдётся менее чем в 2% от средней зарплаты (1,37% и 1,83% соответственно).

Абсолютными лидерами рейтинга стали упомянутый ранее Люксембург и столица Эстонии — Таллин — где городской транспорт бесплатный для жителей с 2013 года.

Среди областных центров Беларуси самый дорогостоящий проездной в Минске. Проездной на месяц на весь транспорт (автобус, трамвай, троллейбус, метро + автобус экспресс) обойдётся в 53,66 руб. Вероятно, такая стоимость обусловлена тем, что дорогой в обслуживании метрополитен представлен только в столице. На втором месте расположился Витебск, где за безлимитное передвижение в течение 30 дней на наземном городском транспорте, который включает в себя автобус, троллейбус и трамвай, придётся заплатить 42,96 руб. В Бресте, Гродно, Гомеле и Могилёве стоимость проездного на месяц равна 36,03 руб. за проезд на автобусе и троллейбусе.

Методология

Рейтинг основан на сравнении цен билетов на одну поездку и проездных на месяц в соответствии с действующими прайс-листами компаний, ответственных за общественный транспорт, по состоянию на март 2020 года. Данные о средней зарплате в городах, указанных в рейтинге, взяты с сайта numbeo.com. При конвертации валют использовался средний курс согласно Google Finance за февраль 2020 г.

В рейтинге белорусских городов месячные проездные включают в себя неограниченное количество поездок на обозначенных на инфографике видах транспорта.

Полный перечень городов и перевозчиков, включенных в рейтинг, доступен по ссылке.