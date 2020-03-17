Пандемия коронавируса активизировала киберпреступников

Ситуацию с коронавирусом начали активно использовать киберпреступники, что привело к появлению новых угроз для пользователей интернета, отмечают эксперты международной компании ESET.

Как сообщили «Ежедневнику» в ESET, любые катастрофы и чрезвычайные ситуации всегда привлекают внимание мошенников, которые готовы воспользоваться паническими настроениями в обществе. Пандемия коронавируса не стала исключением.

Например, пользуясь большим спросом на новости о распространении коронавируса киберпреступники начали распространять фейковые сообщения от имени Всемирной организации здравоохранения. При этом в новостях дается ссылка для получения дополнительной крайне важной информации о вирусе, которая якобы находится на сайте ВОЗ. Активируя ссылку, пользователь сразу же дает полный доступ ко всей личной информации, в том числе и к своим счетам. Для того чтобы не стать жертвой кибермошенников эксперты ESET советуют внимательно проверять адрес, с которого пришло сообщение. При этом следует знать, что адреса @who.com, @who.org или‘@who-safety.org не имеют никакого отношения к ВОЗ, хоть в них и присутствует соответствующая аббревиатура.

Вот как выглядит подобное письмо.

Злоумышленники также прибегают к фейковым благотворительным акциям. Создаются рассылки с призывом отправить пожертвование на поиск вакцины от коронавируса для детей в Китае.

Популярность также набирает мошенничество с фейковыми объявлениями о продаже медицинских масок и антисептиков для рук. С их помощью злоумышленники выманивают данные кредитных карт пользователей и похищают деньги со счетов. Так, по данным Sky News, только за февраль в Великобритании «заработали» на подобной кампании не менее 800 тыс. фунтов стерлингов ( около 1 млн долларов).