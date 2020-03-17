Весенние школьные каникулы переносить не будут. Об этом сообщает Министерство образования Беларуси.

«В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме», — сообщает Минобр и напоминает, что весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.

Ранее появилась информация, что каникулы могут начаться 23 марта и продлится две недели — до 6 апреля.

Карантин в учебных заведениях из-за коронавируса ввели большинство стран-соседок Беларуси. Министерство здравоохранения считает, что в нашей стране такой необходимости нет.

«Дети в большинстве своем не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят болезнь бессимптомно. На сегодня принимать меры по карантину нецелесообразно, поэтому сейчас мы такие меры принимать не будем», — поясняла позицию Минздрава замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Инна Карабан.