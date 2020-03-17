Необъяснимый эпизод был зафиксирован камерами видеонаблюдения в магазине Бобруйска – покупатель, рассчитываясь на кассе, получил бутылкой по голове. Видео с инцидентом размещено на Youtube-канале МВД Беларуси.

Мужчина расплачивался за покупки в одном из магазинов Бобруйска, когда другой покупатель из очереди без видимой причины ударил его бутылкой по голове.

Пострадавший захотел ответить обидчику, завязалась драка. Пока очевидцы держали хулигана, кассир нажала тревожную кнопку и вызвала милицию.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в момент нападения зачинщик драки был пьян. Мотивы его поступка не сообщаются.

Следователями возбуждено уголовное дело за хулиганство, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.