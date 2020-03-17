В защитном костюме, латексных перчатках и медицинском респираторе. Модель всех времен и народов не узнать ни поклонникам, ни подругам.

Наоми Кэмпбелл – против коронавируса. «Безопасность превыше всего», – подписала свои фотографии в соцсетях 49-летняя британская супермодель, передает телеканал «МИР 24». В дни эпидемии такой наряд может стать действительно модным. В белом комбинезоне Наоми отправилась в аэропорт Лос-Анджелеса и куда-то полетела. Куда именно, обещала рассказать позже.

Пользователи восхищаются звездой подиумов, придумывают названия ее наряду и уверены – даже в таком одеянии она остается иконой стиля.

Напомним, по итогам прошлого года журнал Vogue назвал британскую топ-модель одной из самых стильных женщин. В 2019-м Наоми предпочитала наряды брендов Valentino, Versace и Alexander McQueen.