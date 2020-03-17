Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает БЕЛТА.

«Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке», — сказал Александр Тищенко.

Сырье доставлено из Одессы на белорусский завод по трубопроводу.

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.