Москва обвинила Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу и закроет границу 18 марта

Беларусь внесена в список стран, гражданам которых ограничивается въезд в Россию, в связи с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

«Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Беларуси рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», — говорится в сообщении, передает TUT.BY.

В правительстве также заверили, что Беларусь была заблаговременно предупреждена об ограничении на въезд в Россию.

«Белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе состоявшегося 15 марта 2020 года телефонного разговора председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. Глава правительства Беларуси был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в РФ не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта», — говорится в сообщении.

В правительстве РФ также отметили, что «высказывания руководства Республики Беларусь по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции» вызывают недоумение.

«В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Беларуси гораздо серьезнее, чем в России», — говорится в заявлении пресс-службы.

Россия закроет границы с 18 марта по 1 мая. Решение принято «для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции».

Ранее это решение раскритиковал Александр Лукашенко.

«Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить», — заявил президент.

Между тем, как следует из указа мэра Москвы, прибывающие в Москву граждане Беларуси должны самоизолироваться на 14 дней.

Белорусское посольство в связи с этим открыло для соотечественников горячую линию.

«В случае экстренной необходимости в связи с пандемией коронавируса COVID-19 просим граждан Беларуси, находящихся в России, обращаться по круглосуточному телефону: + 7 495 777-66-44», — сообщается на сайте посольства.