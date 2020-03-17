16 марта во время большого кадрового дня Александр Лукашенко поговорил про коронавирус и даже раздал пару дельных советов, сообщает телеканал СТВ.

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт — «травить» этот вирус. Но не на работе», — сказал Лукашенко.

Я желаю вам успехов, здоровья, не болейте. Сегодня сходите в сауну сухую. Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает.