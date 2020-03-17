Весенние каникулы у школьников могут начаться 23 марта, т.е. на неделю раньше запланированного. О том, что такой вопрос прорабатывается, сообщили «Минск-Новости» в Министерстве образования Беларуси.

— Есть предложение о переносе весенних каникул у школьников. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, оно сейчас обсуждается, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации Министерства образования, которая публикуется традиционно к началу нового учебного года, весенние каникулы у школьников были запланированы с 30 марта по 4 апреля включительно (продолжительностью 6 дней). Однако в ряде столичных школ родителям сказали, что есть вероятность переноса каникул на неделю раньше.

Кроме того, вчера Министерство образования Беларуси сообщило, что во всех учреждениях образования усилены санитарно-профилактические меры. Прежде всего рекомендуется ограничить посещение учебных заведений посторонними, отказаться от проведения массовых мероприятий, а при малейших признаках простудных заболеваний учащемуся или воспитаннику следует незамедлительно показаться врачу.