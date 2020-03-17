Впервые в истории турнира ЧЕ пройдет в нечетный год — виной всему пандемия коронавируса в мире.

Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года, сообщил Футбольный союз Норвегии, передает Sputnik.

Ранее в Европе из-за коронавируса были приостановлены матчи чемпионатов Англии, Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии, Нидерландов и других стран, а также розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. В четверг УЕФА сообщил, что 17 марта состоится видеоконференция, на которой будут затронуты вопросы проведения в условиях распространения коронавируса всех европейских футбольных соревнований, в том числе чемпионата Европы. Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург и Баку.

«Чемпионат Европы отложен до лета 2021 года. Мужской чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля», — говорится в сообщении.

Что будет с билетами на Евро-2020, пока не уточняется.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.