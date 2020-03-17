Европейская комиссия предложила ввести на 30 дней ограничения для иностранцев на въезд в страны Евросоюза из-за коронвируса. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter. Она уже представила эту меру для утверждения главами государств-членов ЕС и сообщила об этом партнерам ЕС по G7.

«Чем меньше поездок, тем лучше мы сможем сдержать вирус», — отметила фон дер Ляйен.

Ограничения устанавливаются на 30 дней с возможностью их продления при необходимости. Аналогичные меры должны будут взять на себя страны, ассоциированные с Шенгенской зоной,— Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Предложение затрагивает в общей сложности 30 стран. Ирландию и Великобританию также приглашают присоединиться, отмечает Reuters.

Под запрет не попадают лица, имеющие вид на жительство в странах ЕС, члены семей граждан ЕС, дипломаты, а также врачи, медсестры, ученые, эксперты, помогающие в борьбе с коронавирусом. Запрет не будет распространяться на лиц, переправляющих товары первой необходимости и медицинские товары в страны ЕС, а для таких поставок введут «зеленые коридоры».

Также запрет не будет касаться пограничников сопредельных государств, которые для выполнения своих обязанностей должны регулярно пересекать внешние границы ЕС.

Среди европейских стран лидерами по числу заболевших являются Италия (24747 заразившихся и 1809 умерших), Испания (7753 и 288), Франция (5380 и 127), Германия (4838 и 12) и Швейцария (2200 и 13).