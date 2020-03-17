Для жителей Беларуси, которые покидают Литву, страна-соседка открыла дополнительный контрольно-пропускной пункт. Он заработал 17 марта. Об этом рассказали в посольстве Беларуси в Литве.

«Вниманию граждан Республики Беларусь, планирующих выезд из Литовской Республики: с 9:00 17 марта 2020 года на белорусско-литовской границе действует дополнительный контрольно-пропускной пункт «Шальчининкай-Бенякони»», — говорится в сообщении посольства.

Пересечь этот пункт пропуска можно и пешком. В белорусском диппредставительстве также рассказали, что прорабатывается вопрос транспортировки выезжающих из Литвы белорусов от пункта пропуска «Бенякони» до ближайшего белорусского населенного пункта.