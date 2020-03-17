В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам c 18 марта по 30 апреля 2020 г. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Воронеж;

Краснодар;

Казань;

Москва (аэропорт Жуковский)

Нижний Новгород;

Ростов-на-Дону;

Сочи.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке, просьба проверять обновления на сайте авиакомпании.

Пассажирам, следующим из Минска транзитом через воздушные пункты Российской Федерации, разрешено лететь через аэропорты России. Также разрешено следование граждан России через Минск.

Для граждан Беларуси, которым запрещен въезд в города России в связи со сложившейся ситуацией, будет произведён возврат стоимости билета или перенос даты вылета без штрафа.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз 😊

В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.