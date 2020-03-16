Археологическая экспедиция, работавшая на юге Испании, обнаружила потерянные ворота легендарного дворцового города Медина аз-захра. Он был разрушен во время восстания в 1010 году, сообщает The Daily Mail.

Название дворца переводится как «сияющий город». Известно, что его возвели по приказу первого халифа Кордовы Абд-ар-Рахмана III в 936-940 годах нашей эры.

Он просуществовал всего около 70 лет, вплоть до гражданской войны, которая, в конечном итоге, привела к падению халифата. В последующие столетия руины периодически разграбляли для строительства других сооружений.

Медина аз-захра находится в восьми километрах к западу от Кордовы, в предгорьях Сьерра-Морены. По задумке архитекторов, дворец должен был возвышаться над окружающей местностью. Восточные ворота рухнули во время пожара, уничтожившего город. Ученые обнаружили под слоем земли остатки черепицы, деревянных деталей, гвоздей, балок, петель и украшений. Они были перемешаны с древесным углем.

Историки надеются, что находка позволит им лучше понять сложную планировку дворца. Предположительно, ворота выходили на просторный плац размером с два футбольных поля, где собирались войска халифа.

Общая площадь дворца достигала 250 акров (больше 100 га). В его строительстве участвовали более 10 тысяч рабочих. В комплекс входили правительственные и административные учреждения, казармы, бани, сады, монетный двор, несколько мечетей, приемные залы, жилые дома, мастерские и конюшни. Вода поступала в город по римскому акведуку I века, часть которого переоборудовали в канализационную систему.

С 2018 года Медина аз-захра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а представители ООН описывают дворец как символ ныне исчезнувшей западной исламской цивилизации Аль-Андалус на пике ее великолепия.