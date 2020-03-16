Специалисты Бирмингемского университета (Великобритания) разработали контактные линзы для людей с дальтонизмом (цветовой слепотой).

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Advanced Healthcare Materials.

Ученые считают, что цветовая слепота появилась у приматов вследствие роста остроты зрения. При наиболее распространенном случае дальтонизма у людей нарушено восприятие красного и зеленого цветов, хотя существуют и другие формы — например, трудности в распознавании синего и желтого.

Для решения данной проблемы обычно создают специальные очки, однако они обходятся очень дорого, так как их делают по индивидуальным параметрам.

Авторы новой работы предложили не собирать фильтр из нескольких слоев, как это делают очки, а окрашивать уже готовые контактные линзы.

В своей работе ученые использовали одно из нетоксичных производных родаминовых красителей. Такой способ производства делает линзы значительно дешевле очков. Уточняется, что они подойдут людям с нарушением восприятия красного и зеленого цветов.

Разработку испытали несколько пациентов с нарушениями цветового зрения: они успешно прошли тесты, глядя на изображения сквозь линзы, закрепленные на стеклянных пластинках.