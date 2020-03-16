Вблизи города Крайстчерч в Новой Зеландии круизное судно Golden Princess не пустили в порт, после того, как на борту обнаружили трех пассажиров с симптомами коронавируса. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на AFP.

На борту находятся 2600 пассажиров и 1100 членов экипажа. На судне ждут результатов исследований на коронавирус. А до тех пор на берег не может сойти никто.

Golden Princess — третий корабль компании Princess Cruises, который не может пришвартоваться на фоне вспышки коронавирусной инфекции.