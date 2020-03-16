Сопредседатель оргкомитета партии Белорусская христианская демократия и главный претендент на статус единого кандидата в президенты от оппозиции Павел Северинец прекратил свое участие в праймериз.

Политик сообщил на своей странице в Facebook, что кампания единого кандидата не согласилась с отменой дальнейших встреч в регионах из-за коронавируса, что его не устроило.

Ранее Северинец написал: «Большинство людей уже выступает за карантин, его ввели все соседи, и только Лукашенко утверждает, что у нас все хорошо и ситуация под контролем.

Причина вторая: массовое участие в голосовании в последних встречах на Брестчине представителей райисполкомов, БРСМ, чиновников. Если на встречу их приходит большинство и организованно голосует (как в Столине, например) — праймериз перестают быть нашим сценарием и становятся сценарием режима».