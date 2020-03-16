Россия закрывает границы с Беларусью для передвижения людей, соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин принял решение лично возглавить координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, передает Sputnik.by.

Глава российского кабмина рассказал, что границы закрываются «последовательно, в зависимости от развития пандемии. Сначала эта мера коснулась Китая и других стран Азии, где появился коронавирус. Затем были введены ограничения авиасообщения со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдовой, Украиной.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», – сказал Мишустин.

Он принял решение лично возглавить координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.

Со вторника, 17 марта, по распоряжению главы российского кабмина на таможне будет организован так называемый зеленый коридор для товаров первой необходимости.

Михаил Мишустин на выходных дважды обсуждал проблему коронавируса с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. В первый раз они созванивались в субботу – тогда было затронуто несколько тем, включая интеграционные процессы. Второй раз глава российского кабмина звонил белорусскому коллеге в воскресенье: он проинформировал Румаса о новых мерах, которые намерены принять в РФ, чтобы не допустить распространения COVID-19. Кроме того, речь шла об обеспечении транзита людей и грузов.