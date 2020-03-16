Причиной изменения графика работы посольств и консульств в областных городах, а также визовых центров стал объявленный карантин по коронавирусу.

Посольства и консульства Литвы и Польши прекратили прием документов на получение виз от граждан Беларуси в связи с объявлением карантина на территории данных стран, официальные объявления появились в понедельник, 16 марта, сообщает Sputnik.

Польша закрыла прием документов

Как говорится в заявлении посольства Республики Польша в Беларуси, условия приема граждан в некоторых отделах посольства изменяются с 16 марта и будут действовать до отмены данного решения. Организации работы консульского отдела изменяется на период угрозы коронавируса.

Так, приостанавливается прием граждан, которые подают документы на карту поляка, а также прием и выдача документов, связанных с картой поляка.

«Прекращен прием визовых анкет и заявлений на повторное рассмотрение визовых дел в консульском отделе , а также во всех пунктах приема визовых заявлений, которые обслуживают консульский отдел посольства Республики Польша в Минске, визовые центры в Гомеле и Могилеве», – говорится в заявлении.

Гродненские и Брестские консульства также прекращают прием документов. Исключением могут стать только чрезвычайные ситуации.

Уточняется, что прием посетителей по вопросам гражданства и решению юридических вопросов будет вестись исключительно в чрезвычайных ситуациях, которые невозможно решить без помощи консула.

Литовское консульство не принимает

Советующее объявление появилось и на официальном сайте посольства Литовской Республики в Беларуси. В нем уточняется, что принимать документы на визы не будут с 16 по 30 марта 2020 года.

«В связи с объявлением карантина на территории Литвы с 16 по 30 марта включительно, прием документов на получение виз приостановлен на весь период карантина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это касается как самого посольства, так и визовых центров Литвы.