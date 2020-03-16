Национальный банк Беларуси прогнозирует дальнейшее увеличение спроса на кредиты на фоне смягчения условий кредитования.

Согласно данным мониторинга банковского кредитования, подготовленного Национальным банком, в IV квартале 2019 года условия кредитования смягчились как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. При этом все 24 банка Беларуси прогнозируют дальнейшее смягчение условий кредитования и рост спроса на заимствования, который пойдет на спад к концу II квартала 2020 года.

Так средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставленным физическим лицам в белорусских рублях (без учета льготных кредитов), в декабре 2019 года составила 9,42% и снизилась в сравнении с сентябрем 2019 года на 1,11 процентного пункта. Средняя процентная ставка по новым кредитам юридических лиц в белорусских рублях в декабре 2019 года составила 10,76% и также снизилась в сравнении с сентябрем 2019 года, но всего на 0,43 процентного пункта.

По новым кредитам, предоставленным юридическим лицам в иностранной валюте в декабре 2019 года, средняя процентная ставка составила 4,2% годовых, что на 0,7 процентного пункта меньше ставки сложившейся в сентябре 2019 года.

Как отмечает Нацбанк, в IV квартале 2019 года руководителями банков отмечено смягчение условий кредитования в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей. Наиболее существенное смягчение отмечено в кредитовании представителей малого и среднего бизнеса. Согласно прогнозу, I квартал 2020 года характеризуется дальнейшим смягчением условий кредитования представителей всех категорий кредитополучателей. В II квартале 2020 года также прогнозируется смягчение условий кредитования всех категорий кредитополучателей, в наименьшей мере –кредитования физических лиц на потребительские нужды.

В IV квартале 2019 года участники обследования отмечают ужесточение требований к финансовому положению кредитополучателей в отношении физических лиц. Для представителей малого и среднего бизнеса требования не изменились, а для представителей крупногобизнеса условия смягчились. Требования к обеспечению исполнения обязательств по кредитам для физических лиц на финансирование недвижимости остались на прежнем уровне, а для остальных категорий кредитополучателей смягчились. Расширение направлений кредитования отмечено для представителей малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц в части кредитования на потребительские нужды, в то время как для иных категорий спектр остался неизменным.

По мнению участников анкетирования, в IV квартале 2019 года изменение условий привлечения средств на внутреннем рынке способствовало ужесточению условий кредитования представителей бизнеса, изменение условий привлечения средств на внешних рынках смягчило условия кредитования представителей крупного бизнеса. Изменение политики управления активами и пассивами банка повлекло за собой смягчение условий кредитования всех категорий кредитополучателей, за исключением кредитования физических лиц на финансирование недвижимости. Изменение ситуации с ликвидностью в банках повлияло на смягчение условий кредитования физических лиц. Конкуренция между банками привела к смягчению условий кредитования представителей бизнеса и физических лиц на финансирование недвижимости. По прогнозам руководителей банков, в I и II кварталах 2020 года ожидается смягчение условий кредитования по всем категориям, кроме кредитов для физических лиц на потребительские нужды.

В I и II кварталах 2020 года участники обследования также прогнозируют продолжение повышения спроса для всех категорий кредитополучателей. При этом наиболее интенсивно спрос на кредиты в белорусских рублях будет повышаться у представителей крупного бизнеса, отмечает Нацбанк.