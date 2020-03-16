Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства назначил:

Крупко Ивана Ивановича — Министром сельского хозяйства и продовольствия;

Субботина Александра Михайловича — помощником президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области;

Калинина Анатолия Николаевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

Президент также дал согласие на назначение:

Городецкого Дмитрия Николаевича — заместителем председателя Брестского облисполкома;

Левковича Сергея Викторовича — первым заместителем председателя Минского облисполкома;

Кручанова Александра Владимировича — заместителем председателя Минского облисполкома;

Трущенко Юрия Владимировича — заместителем председателя Минского горисполкома;

Полуяна Михаила Николаевича — председателем Барановичского райисполкома;

Баценко Михаила Леонидовича — председателем Малоритского райисполкома;

Унукович Галины Владимировны — председателем Бешенковичского райисполкома;

Коваленка Олега Анатольевича — председателем Докшицкого райисполкома;

Мороза Игоря Александровича — председателем Сенненского райисполкома;

Садовского Андрея Владимировича — председателем Дятловского райисполкома;

Версоцкого Александра Людвиговича — председателем Свислочского райисполкома;

Юргевича Владимира Иосифовича — председателем Минского райисполкома;

Ратомского Андрея Казимировича — председателем Смолевичского райисполкома;

Суходольского Александра Николаевича — председателем Бобруйского райисполкома;

Трушкина Александра Леонидовича — председателем Краснопольского райисполкома;

Куксенкова Михаила Николаевича — председателем Хотимского райисполкома;

Михеенко Александры Николаевны — председателем Чериковского райисполкома;

Шашка Дмитрия Тадеушевича — главой администрации Первомайского района Минска;

Хильмана Сергея Анатольевича — главой администрации Советского района Минска;

Страздина Дмитрия Игоревича — генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»;

Богдан Елены Леонидовны — заместителем Министра здравоохранения;

Громады Валерия Ивановича — заместителем Министра культуры;

Годяцкого Владимира Владимировича — председателем Комитета государственного контроля Витебской области;

Мельникова Александра Кузьмича — членом Гомельского облисполкома;

Щековича Александра Владимировича — членом Минского горисполкома.

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