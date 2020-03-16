Сегодня, 16 марта, Александр Лукашенко провел встречу с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

В центре внимания была ситуация с закрытием Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса.

«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он братил внимание на саму формулировку российской стороны: было заявлено не просто о введении контроля, а именно о закрытии границы.

«Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить», — сказал он.

Россия объяснила закрытие границы борьбой с коронавирусом. «Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях?» — заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что Россия предлагала направить в Беларусь 3 тысячи тестов на выявление коронавируса: «Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста».

Сравнивая масштабы двух стран, президент сказал, что это Беларуси, возможно, стоило бы бояться.

«Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать — нет, закрыли. Что ж, это их дело«, — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что главное в складывающейся ситуации — чтобы не пострадали люди и экономика.

«А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн т груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн т нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба». Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?» — задался вопросами Лукашенко.

Он поинтересовался, что в этой ситуации предлагают предпринять в Беларуси.

«Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди. Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим«, — убежден Лукашенко.

Он рассказал, что пока не связывался с Владимиром Путиным, но телефонный разговор между президентами запланирован.