Решение Филиппа VI появилось на фоне коррупционного скандала вокруг получения его отцом средств от Саудовской Аравии.

Король Испании Филипп VI решил отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I. Об этом говорится в пресс-релизе королевского двора, распространенном 15 марта.

Отмечается, что монарх «решил отказаться от наследства Хуана Карлоса, а также от любых активов, инвестиций или финансовой структуры», которые могли быть приобретены незаконно.

Кроме того, по решению Филиппа VI экс-глава государства больше не будет получать средства из бюджета королевского двора.

Как уточнила газета El Pais, решение было принято после начала расследования, связанного с переводом 100 миллионов евро из Саудовской Аравии на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда.

В прессе также утверждалось, что Филипп VI может являться бенефициаром фондов, созданных его отцом для управления этими деньгами.