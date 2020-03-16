Бывшая депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анна Канопацкая заявила о намерении провести одиночный пикет из-за отсутствия в стране карантина в условиях пандемии коронавируса Covid-19.

«Обращение к правительству Республики Беларусь. Уважаемы господа, не берите грех на душу – объявите в стране карантин, закройте границы. Помогая вам принять данное решение проведу сегодня одиночный пикет», — написала Канопацкая в Twitter.

По словам экс-депутата, пикет она планирует провести у Дома правительства в понедельник вечером.

Как сообщалось, по состоянию на понедельник число заболевших коронавирусом в Беларуси выросло с 27 до 36. По словам президента Беларуси, республика не планирует закрывать свои границы, он также не видит необходимости в введении карантина.