В связи с распространением коронавирусной инфекции и закрытием соседних стран «Белорусская железная дорога» объявила о закрытии поездов в них, а также составов, следующих через территорию нашей страны в другие государства.

Так, уже с 14 марта отменены поезда №№ 136/137 сообщением Брест-Прага, а также беспересадочные вагоны в сообщении Москва–Прага, курсирующие в составах поездов № 27/655/137 и №136/656/96.

Кроме того, отменяется курсирование поезда № 655/656 Минск–Брест–Минск отправлением из Минска с 14 марта, из Бреста с 15 марта.

В сообщении с Польшей с 15 марта отменены поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест, поезд № 304/303 Краков-Гродно и№119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест.

Поезд №23 Москва – Париж, отправлением из Москвы, отменяется с 17 марта, №24 Париж – Москва, отправлением из Парижа, — с 19 марта.

Поезд №13 Москва – Берлин, отправлением из Москвы, отменен с 15 марта, а поезд №14 Берлин – Москва, отправлением из Берлина, — с 16 марта.

В сообщении с Украиной отменены поезда №32/31 Киев-Рига, а также прицепной вагон Минск-Рига; №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; №86/85 Минск-Киев; №94/93 Минск-Одесса; №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочные вагоны Минск-Кишинэу; №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочные вагоны Гродно-Санкт-Петербург; №371/372 Могилев-Львов, а также прицепные вагоны Барановичи-Львов и Минск-Могилев; №856/855 Гомель-Сновск; №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов; №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева отменяется с 16 марта, из Риги с 17 марта, а также прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов №31/32 отправлением из Минска и Риги с 17 марта. Поезд №87/88 Минск-Рига отправлением из Минска отменяется с 18 марта, из Риги с 19 марта.

В направлении Литвы отменяются и временно курсировать не будут: поезд №801/802 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 21 марта, поезда №804/803, №805/806 и №808/807 Вильнюс-Минск отправлением из Минска и из Вильнюса с 16 марта.

Поезд №809/810 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса отменяется с 27 апреля.

Международные поезда формирования АО «РЖД» будут следовать транзитом в Калининград и из Калининграда по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно вернуть в билетных кассах без дополнительных плат и сборов. Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через сайт, на котором был куплен билет. Сроки возврата не ограничены.