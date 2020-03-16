В БГУ принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

«Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей. В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых управляемая самостоятельная работа студентов, консультации, лабораторные, — рассказали в пресс-службе. — По всем вопросам организации учебного процесса необходимо обращаться в деканаты факультетов».

Кроме того, в вузе принят комплекс мер по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников. В частности, ограничено посещение студенческих общежитий в течение ближайшего месяца, кроме проживающих в них лиц, в местах массового скопления людей, холлах и санузлах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук, увеличено количество влажных уборок учебных, административных корпусов и общежитий с использованием дезинфицирующих средств, во всех учебных корпусах, общежитиях размещены информационные стенды по профилактике коронавируса, ограничено проведение массовых мероприятий.

«Мы просим студентов и сотрудников БГУ более внимательно отнестись к своему состоянию здоровья и здоровью окружающих и соблюдать все необходимые правила личной гигиены и рекомендации Министерства здравоохранения по профилактическим мерам распространения вирусной инфекции», — отметили в университете.