В Беларуси зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.

На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 у 5-ти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса. Ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено. За выходные зарегистрированы положительные тесты у 4-х граждан Республики Беларусь. Граждане прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты госпитализированы.

Таким образом, в Республике Беларусь на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса. Три пациента выписаны, трое – готовятся к выписке. У 8 имеются минимальные признаки инфекционного процесса. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.

За последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего, с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тыс. тестов на COVID-19.

По основным результатам эпидрасследования, выявления носителей, контактных лиц, других мероприятий санитарно-эпидемиологического надзора на эпидемиологическом и медицинском контроле 2 тыс. 583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции.