Беларусь предпримет все необходимые меры для обеспечения возможности возвращения в страну граждан с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом БелТА заявила пресс-секретарь главы правительства Беларуси Александра Исаева, сообщает «Минск-Новости».

По словам представителя премьер-министра, республика сделает все необходимое, чтобы белорусские граждане смогли вернуться на территорию страны, если они этого хотят. Российская сторона в рабочем порядке проинформировала власти Беларуси о тех мерах, которые в ближайшее время предпримет в борьбе с распространением COVID-19. Стороны намерены в дальнейшем координировать свои действия.