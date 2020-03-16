Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Сейчас прорабатывается механизм помилования для тех, кто оступился впервые.

Заниматься подготовкой законопроекта об амнистии поручено Верховному суду вместе с Министерством внутренних дел. Документ по своему объему, как сообщалось, будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.