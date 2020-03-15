Соответствующее совместное заявление о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в Беларуси 15 марта опубликовали 68 белорусских телеграм-каналов, совокупная аудитория подписчиков которых составляет несколько сотен тысяч человек, пишут Naviny.by.

«Мы, администраторы белорусских телеграм-каналов, заявляем руководству нашей страны о необходимости: как можно скорее ввести карантин во всех учебных заведениях Беларуси; ввести и максимально тщательно осуществлять медицинский контроль на всех границах Беларуси с соседними государствами и в аэропортах», — говорится в заявлении.

Также телеграм-сообщество считает необходимым «на самом высоком уровне подготовить радио- и телевизионное обращение к нации с разъяснением всей серьезности ситуации с развитием коронавируса и, напротив, прекратить успокаивающие заявления, после которых люди ослабляют контроль за собственной безопасностью».

Кроме того администраторы телеграм-каналов призвали власти «своевременно и прозрачно сообщать общественности и журналистам детали о ситуации с распространением вируса в Беларуси и новых случаях заражения: количество, населенный пункт, место работы/учебы — не нарушая при этом врачебную тайну».

Минздрав выразил сомнения в эффективности закрытия границ и введения карантина в учебных заведениях.