СМИ: Роналду хочет передать свои гостиницы в Португалии под больницы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хочет помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на испанское издание Marca, Роналду собирается передать принадлежащие ему гостиницы для организации там бесплатных больниц для заразившихся коронавирусной инфекцией. Оплачивать работу персонала этих клиник футболист будет из собственных средств.

В начале марта Роналду уехал из Италии, где он играет за «Ювентус», из-за болезни матери. На прошлой неделе футболист решил остаться на карантине в Португалии, так как у его партнёра по «Ювентусу» Даниеле Ругани обнаружили коронавирус.

«Мир переживает тяжелый период, и от всех нас сейчас требуется предельная осторожность и внимательность. Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, озабоченный последним развитием событий, охвативших весь мир. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Я мысленно со всеми, кто потерял близких людей, и я хочу морально поддержать тех, кто борется с вирусом, как мой партнер по команде Даниэле Ругани, а также всех медицинских работников, которые рискуют своими жизнями, спасая остальных», – написал Криштиану.

Чемпионат Италии по футболу из-за распространения коронавируса приостановлен на неопределенный срок.

В Португалии зафиксирован 41 случай заражения инфекцией. В Италии коронавирус подтвержден у 21 тысячи человек. Свыше 1400 умерли.