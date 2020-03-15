Саблю за 2000 долларов выбросил из авто житель Витебска, когда на границе его машину направили на досмотр (видео)

Французскую саблю, которой больше 200 лет, выбросил из своей машины житель Витебска, когда таможенники направили его на досмотр.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Брузги». Витеблянин, ехавший на «Volkswagen», выбрал «зеленый» коридор, через который можно пересекать границу, если не имеется товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Однако, когда авто направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, водитель выбросил из салона старинную саблю.

Как позже установят эксперты Таможенной лаборатории, витеблянин пытался избавиться от изготовленной в Западной Европе в XIX веке пехотной солдатской сабли, которая представляет антикварную и культурную ценность.

Судя по фото, мужчина пытался провезти через границу французский пехотный солдатский тесак образца AN XI года, принятый на вооружение в 1802 году при Наполеоне. На аукционах цена этого холодного оружия, также известного под прозвищем Briquet, может доходить до 2000 долларов.

За попытку провезти незадекларированный груз в отношении жителя Витебска начали административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 14.5 КоАП, ему грозит штраф и конфискация незаконно перемещаемого оружия. Кроме того, за нарушение режима в пункте пропуска его уже привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 23.32 КоАП, сообщает пресс-служба Гродненской региональной таможни.