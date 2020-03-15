Границы Литвы будут закрыты с полуночи 16 марта, Эстонии — с 17 марта. Въезд будет разрешен только проживающим в данных странах гражданам, а также жителям третьих стран, следующим транзитом.

В качестве мер против дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 власти Эстонии и Литвы закрывают границы, сообщает DW. Литва вводит карантин по всей стране с полуночи в понедельник, 16 марта. Ограничительные меры будут действовать до 30 марта, сообщил в ночь на воскресенье, 15 марта, премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

Гражданам Литвы с этого момента запрещено выезжать за границу. Исключение сделано для проживающих либо работающих в иностранных государствах.

Въезд в страну, помимо литовцев, будет разрешен только иностранцам с видом на жительство, дипломатам, а также военнослужащим и вспомогательному персоналу военных баз НАТО. Кроме того, до 19 марта открыт транзитный коридор для граждан третьих стран, возвращающихся в страну проживания. Сокращено и количество пограничных постов, через которые будет осуществляться въезд в страну. Никаких ограничений на движение товаров не вводится.

Дистанционное обучение и работа

В Литве уже с 13 марта закрыты все образовательные учреждения и детские сады, организовано дистанционное обучение. С 16 марта закрываются все рестораны, кафе, ночные клубы, непродовольственные магазины, запрещено посещение культурных, развлекательных, спортивных учреждений, а также проведение всех мероприятий и собраний в закрытых помещениях и на улице.

Приняты меры предосторожности для общественного транспорта, организована дистанционная работа в государственных и муниципальных учреждениях. Частному сектору также рекомендовано перейти на удаленный режим работы, отмечается далее в заявлении Сквернялиса. Правительство также посоветовало использовать безналичные платежи.

Премьер-министр назвал решения «жесткими, но необходимыми». «К сожалению, ситуация в Литве и вокруг нас не улучшается, поэтому мы не можем ждать ни минуты. Я хочу напомнить всем, что я сказал ранее: да, это ограничения, но они не против людей, бизнеса или государства, но против коронавируса. Сегодня это необходимо, других путей нет», — подчеркнул Сквернялис.

Эстония закрывает границы с 17 марта

Между тем границы Эстонии будут закрыты с 17 марта, въезд будет разрешен только гражданам страны, иностранцам с видом на жительство и проживающим в Эстонии лицам без гражданства, сообщил в ночь на 15 марта премьер-министр Юри Ратас. Въезд по-прежнему разрешен и иностранным гражданам, члены семей которых проживают в Эстонии. При этом все прибывшие из-за границы должны будут соблюдать двухнедельный карантин.

Также разрешено транзитное следование через территорию Эстонии лицам, у которых нет симптомов вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19, отметил далее Ратас. По-прежнему разрешены и международные грузовые перевозки. На границе будут проверяться не только документы, но и наличие симптомов коронавируса. Временные ограничения на пересечение границы остаются в силе до отдельного решения властей, а их необходимость будет оцениваться не реже чем каждые две недели, заверил далее эстонский премьер. Власти также призвали жителей страны временно отказаться от поездок в другие страны. Ранее правительство в Таллине закрыло до 1 мая все школы, музеи, кинотеатры, спортивные и развлекательные учреждения, а также отменило проведение публичных мероприятий.

По данным ресурса ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, число заразившихся в Эстонии составило 115 человек, в Литве — 9 человек. Во всем мире выявлено уже в общей сложности почти 157 тысяч пациентов с SARS-CoV-2, скончались от последствий заболевания 5,8 тысячи, выздоровели почти 76 тысяч.