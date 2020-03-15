Футболисты борисовского БАТЭ стали полуфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, в ответном матче 1/4 финала переиграв минское «Динамо».

Подопечные Кирилла Альшевского повторно обыграли минское «Динамо» в четвертьфинальном противостоянии и вышли в следующий раунд турнира. Матч, который проходил на домашней арене БАТЭ «Борисов-Арена», завершился победой «желто-синих» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл полузащитник «Динамо-Минск» Алексей Риос, огорчивший голкипера хозяев Антона Чичкана на 10-ой минуте матча. Спустя 11 минут, Дмитрий Бага сравнял счет в поединке, замкнув передачу сербского форварда борисовчан Неманьи Милича. В концовке первого тайма команды обменялись голами. Сперва, Алексей Риос вновь вывел минчан вперед на 43-й минуте матча, тем самым оформив дубль в матче, а в компенсированное арбитром время защитник БАТЭ Егор Филипенко уравнял шансы обеих команд. Решающий гол в ворота гостей на свой счет записал нападающий «желто-синих» Максим Скавыш на 84-й минуте матча.

ФК БАТЭ: Чичкан; Филипович, Копитович, Филипенко, Настич, Драгун, Бага, Стасевич (к) (Бессмертный, 89), Милич (Нехайчик, 67), Виллюмссон, Сарока (Скавыш, 74).

ФК «Динамо-Минск»: Руденок; Швецов, Динга, Павловски, Шикавка (Билоног, 68), Данило, Ким Чжу Ен (Бахар, 54), Климович (Бородин, 86), Риос, Олехнович (к), Сухоцкий.

Предупреждения: Риос (17), Филипович (18), Копитович (65), Бага (78) — Олехнович (70), Гуренко (73), Сухоцкий (75).

Первый поединок 1/4 финала завершился выездной победой БАТЭ со счетом 2:1.

Таким образом, в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2019/2020, вышли борисовский БАТЭ, мозырская «Славия» и солигорский «Шахтер». Четвертый полуфиналист станет известен по итогам второго четвертьфинального матча между «Ислочью» и брестским «Динамо».