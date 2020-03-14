Коронавирус окончательно перебрался из Китая в Европу. Всемирная организация здравоохранения заявила, что теперь здесь эпицентр пандемии, сообщает телеканал «МИР 24».

Отменены все массовые мероприятия, не проходят спортивные соревнования, закрыты музеи, школы, рестораны, кафе и магазины.

Люди массово закупаются продуктами, лекарствами и средствами гигиены. В Европе впервые за многие годы резко опустели полки магазинов.

Особенно тяжелая ситуация в Италии. За последние сутки там заразились коронавирусом больше 2 тысяч человек, общее число уже более 17 тысяч. Погибших более 1200. В отдельных регионах введен особый режим, передвигаться можно только по работе или с целью лечения.

Коронавирус закрывает границы. Многие страны запрещают въезд и выезд иностранцев, а всех прибывших граждан проверяют медики.