Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий родителям не водить детей в учебные заведения.

Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы, передает РИА Новости.

«Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее образование, обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей», — говорится в тексте указа.

Обычные уроки при этом будут продолжаться. А детям, которых родители временно забрали из школы, руководство учебных заведений постарается обеспечить уроки в дистанционной форме. «Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества», — отметил Собянин. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.

В Москве выявлено 24 случая коронавирусной инфекции. Общее число зараженных в РФ увеличилось за сутки с 34 до 45 человек. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 145,5 тыс. человек, умерли 5436 человек.

Напомним, 13 марта Минздрав Беларуси провел пресс-конференцию по коронавирусу.

Представитель Минздрава Инна Карабан, отвечая на вопрос о введения карантина в детских садах и школах, заявила: «Дети не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят его практически бессимптомно, и принимать на сегодняшний день эти меры нецелесообразно, поэтому принимать эти меры мы не будем».