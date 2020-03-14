Ролик с выступлением гродненских школьников, поющих песню против коронавируса, показали в новостях на СТВ.

Дети поют:

“Милый друг, не чихай,

Чтобы там не говорили.

Мы фашистов победили,

Победим и эту тварь!”

Сенсация: Беларусь уже изобрела эффективное средство против эпидемии коронавируса! Карты на днях раскрыл телеканал СТВ. Нужно просто настроиться на ту же волну, что и креативные школьники из Гродно. Подпеваем все вместе:"Милый друг, не чихай,Чтобы там не говорили.Мы фашистов победили,Победим и эту тварь!"Если серьезно, то все учебные заведения, спортивные секции и прочее нужно закрыть еще вчера, ценное время для максимального ограничения социальных контактов теряется, риски получить взрывное число случаев заражения растут с каждым днем.Если система здравоохранения в одном из богатейших регионов мира (Ломбардия) загибается, что произойдет с белорусской в случае подобной динамики заболеваний, страшно предположить. Опубликовано Andrei Yeliseyeu Пятница, 13 марта 2020 г.

Оказалось, пишет euroradio.fm, что гродненские школьники из класса МЧС спели песню, которую до этого исполнили в программе “Вечерний Ургант” Елена Малышева и Иван Ургант.

Напомним, в некоторых соседних странах (Украина, Литва, Латвия) в учебных заведениях был введён карантин, а в Москве и Подмосковье свободное посещение школ вводится с 16 марта.