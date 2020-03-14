15 марта в опере «Паяцы» партию Канио исполнит заслуженный артист России, народный артист Татарстана, обладатель престижной российской театральной премии «Золотая Маска», один из самых известных и востребованных теноров мира Ахмед Агади, премьер Мариинского театра, приглашенный солист белорусского Большого, который давно полюбился нашим зрителям. В этой роли на белорусскую сцену он выйдет впервые!

«Его бесконечно красивый, со слезой голос – подлинное украшение спектакля», – пишут критики о премьере Мариинки. А сам Ахмед Агади не раз подчеркивал: «На сцене пою то, что чувствую. Я так вхожу в образ, что даже и не думаю, что здесь нужно петь «так», а тут – «вот так». Голос льется из самой глубины души…»

Учиться музыке будущий премьер Мариинки начал лишь после двадцати. Маленький Ахмед пел и танцевал с пяти лет. Но в детстве он и не думал, что для этих занятий нужны педагоги. После школы он пошел в армию, где в нем разглядели, вернее – услышали, солиста военного оркестра. И лишь тогда Агади попытался поступить в Новосибирскую консерваторию. Но никто из педагогов не захотел брать в ученики уже не юного человека, который нигде до этого не обучался музыке. Хотя наверняка многие из них потом об этом жалели. Ахмед поступил на вокальное отделение музыкального училища в том же Новосибирске – и через три года так красиво запел, что его взяли в Московскую консерваторию. (И это при конкурсе более 100 человек на место!) Интересно, что во время учебы Ахмед частенько подрабатывал в кинотеатре на Арбате – перед каждым сеансом на радость зрителям пел романсы. В российской столице он остался надолго – в течение 11 лет после окончания консерватории

блистал на сцене музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко. А потом стал звездой Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Теперь он выступает на самых известных оперных площадках мира.

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Газета «Народная Воля» № 21 (4479)