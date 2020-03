Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад завершил спортивную карьеру. Запись об этом спортсмен из Франции сделал в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

Thanks for the journey 💙

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84

— Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020