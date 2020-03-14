Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад завершил спортивную карьеру. Запись об этом спортсмен из Франции сделал в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

Thanks for the journey 💙

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84 — Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020

«Пришло время прощаться», — написал Мартен Фуркад.

Последний старт 31-летний биатлонист проведет сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Мартен Фуркад лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2019/2020, опережая на 10 очков норвежца Йоханнеса Бё. Впрочем, в правилах прописан вычет очков за две худшие гонки в сезоне, поэтому реальным лидером является скандинав.

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

Накануне последней гонки он обратился с трогательным письмом в Nordic Magazine ко всем, кто сыграл в его карьере важную роль: соперникам, тренерам, семье и, конечно, к болельщикам.