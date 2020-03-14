Белорусскому кинорежиссеру Дарье Жук присудили за фильм «Хрусталь» премию Nick Louvel Breakthrough Filmmaker Award. Об этом говорится на сайте премии, пишет Belmir.by.

Поясняется, что она вручается создателям художественных фильмов, «внесшим уникальный вклад в кино своим режиссерским видением, страстью к делу и великодушием».

Реципиент получает грант в 5 тысяч долларов. Он также будет приглашен в знаменитый Линкольн-центр в Нью-Йорке для презентации своей работы.

Как отмечается на сайте, Дарья «старается рассказывать забавные, беззастенчиво запутанные истории о всегда сильных, разнообразных и иногда шокирующих женщинах».

Премия Nick Louvel Breakthrough Filmmaker Award названа именем американского режиссера Ника Лоувела, погибшего в автокатастрофе в возрасте 34 года.

В описании сказано, что она учреждена в партнерстве с IFP Marcie Bloom Fellowship in Film – менторской программой для студентов и выпускников кинематографических учебных заведений.