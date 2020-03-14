Основатель Microsort больше не входит в совет директоров компании. Билл Гейтс решил посвятить себя благотворительным проектам, пишут «Известия».

Билл Гейтс ушел в отставку, чтобы уделять больше времени на благотворительность, глобальное здравоохранение и развитие, образование и проблемы изменения климата. Этими проектами 64-летний предприниматель начал активно заниматься еще в июне 2008 года.

Американский бизнесмен останется в Microsoft на должности советника по техническим вопросам генерального директора компании и других ее руководителей. В данный момент главой Microsoft является Сатья Наделла. Теперь совет директоров корпорации насчитывает 12 человек.

Также Гейтс заявил, что покидает место в совете директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.