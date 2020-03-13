Жители города Тутаева и Тутаевского района Ярославской области опубликовали на сайте Change.org петицию с требованием лишить их землячку, депутата Госдумы РФ и первую женщину-космонавта Валентину Терешкову звания почетного гражданина Тутаева. По данным DW, к середине дня пятницы, 13 марта, свои подписи под петицией поставили чуть менее 7,5 тысячи человек.

Авторы обращения возмущены тем, что Терешкова «10 марта 2020 года, читая по заготовленной бумажке текст, предложила Госдуме внести поправку в Конституцию, обнуляющую сроки президентства Путина В.В.» и тем самым приняла участие в шоу, называемом некоторыми людьми «госпереворотом». Кроме того, она проголосовала в 2018 году за повышение пенсионного возраста, и, как депутат, поддерживает все «антинародные законы нынешней власти», отмечается в документе. Тем самым, считают авторы, Терешкова совершает поступки, порочащие «честь и достоинство как наши, так и других не менее почетных граждан города».

Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов защитить Терешкову от нападок. «Атаки, которые идут сегодня на Терешкову, это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее…», — заявил он.

Квартиру Терешковой засекретили

Ранее сразу несколько российских СМИ сообщили, что Росреестрзасекретил информацию о недвижимости Валентины Терешковой. Так, по данным «Собеседника», депутату принадлежат три квартиры. Одна из них, площадью в 171,2 кв. метров, находится в девятиэтажном «спецдоме», построенном в тихом уголке Москвы в 1970-е годы для партийной элиты. Сейчас его контролирует Федеральная служба охраны.

Ранее в «спецдоме» проживали дочь Леонида Брежнева Галина, один из генсеков ЦК КПСС Константин Черненко, Михаил Горбачев, до сих пор живет бывший председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов. Оценочная стоимость квартиры Терешковой — 200 млн рублей.